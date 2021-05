Notizie di mercato anche in uscita in casa Reggina. Secondo quanto riporta il portale sportpiacenza.it, infatti, la squadra emiliana avrebbe già presentato alla un’offerta al difensore Paolo Marchi per un’altra stagione. Il cartellino del calciatore è di proprietà della Reggina che nelle prossime settimane deciderà.

I primi contatti sarebbero già stati avviati e sembrano esserci tutti i margini per una conclusione positiva.