Basket, domenica prima gara playout per la Pallacanestro Viola

Partiranno domenica, con la prima sfida al Palacalafiore, i playout della serie B di basket che vedranno impegnata la Pallacanestro Viola. La squadra reggina sfiderà Avellino nella serie al meglio dei cinque match. I turni si giocano con sequenza casa-casa-fuori-fuori-casa, le vincenti del primo turno conquistano direttamente la salvezza. Le perdenti dovranno giocarsi un ulteriore turno per non retrocedere in C regionale. La Pallacanestro Viola, in ogni caso, per il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare, potrà contare in caso di gara cinque del fattore campo. (foto d’archivio)