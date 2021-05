Reggina, gli amaranto che rientrano dal prestito: la situazione

Ammontano a sette i giocatori ceduti in prestito dalla Reggina nel corso di questa stagione tra la sessione estiva e quella invernale di calciomercato. Alla scadenza, alcuni di essi torneranno in riva allo Stretto, altri dovranno fare i conti con la scadenza del contratto e per qualcuno vi è anche la possibilità di salutare definitivamente il club amaranto.

Quest’ultimo caso riguarda l’esterno Gabriele Rolando, trasferitosi al Bari nel mercato invernale con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il futuro del calciatore ligure (sotto contratto con gli amaranto fino al 2022) dipenderà dall’esito dei play-off dei biancorossi, i quali avranno inizio la prossima settimana. Impegnato nell’extra season anche il portiere Farroni, il quale ha appena passato il primo turno dei play-off e si appresta ad affrontare il Palermo. Anche per lui si tratterà di un ritorno in amaranto (dove è legato da un contratto fino al 2022), in seguito al quale si valuterà se aggregarlo alla prima squadra della stagione 2021/22 o mandarlo nuovamente in prestito.

Fine del prestito con scadenza di contratto annessa per Marchi e Rubin, i cui accordi con la Reggina termineranno il prossimo 30 giugno 2021. Torneranno a Reggio Calabria anche i vari Paolucci, Mastour e Garufo (un altro anno di contratto per questi ultimi, altri due per il primo), per i quali si valuteranno le strade da prendere.

Di seguito, i calciatori di proprietà che faranno rientro alla Reggina al termine del prestito:

Mastour (Carpi), Farroni (Juve Stabia), Paolucci (Monopoli), Garufo (Catanzaro), Rolando ? (Bari).