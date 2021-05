Reggiomediterranea in casa della Vigor: urge ritrovare la via del gol

Ultimi 180′ del mini campionato di Eccellenza, prima dei fuochi d’artificio del gran finale con i playoff in gara secca, senza possibilità di errore. La Reggiomediterranea si prepara ad affrontare un doppio impegno contro le squadre di Lamezia, a cominciare da domenica con la trasferta in casa della Vigor, per poi chiudere il 23 maggio al “Longhi-Bovetto” contro il Sambiase.

Partita lanciatissima, la squadra di mister Misiti ha subito un brusco rallentamento nelle ultime due partite, scivolando dal primo al quinto posto a seguito delle sconfitte di misura contro Scalea e Sersale. Due partite perse per un singolo episodio sfavorevole, due sfide che hanno visto Puntoriere e compagni andare più volte vicini alla rete. Contro il Sersale, nell’ultimo impegno, è stato un vero e proprio festival del gol mancato, con il portiere ospite Parrottino grande protagonista in più di una circostanza. Di fronte domenica ci sarà la squadra di Jorge Vargas, in costante crescita gara dopo gara e che ritroverà l’attaccante argentino Haberkon dopo la squalifica.

Mister Misiti nei primi cinque incontri ha ruotato molto l’organico a disposizione, per scelta ma anche per necessità; i tanti infortuni hanno spesso condizionato le sue mosse, vedasi l’esempio di Semenzin, subentrato contro il Sersale nel corso della ripresa e costretto ad uscire dopo una decina di minuti per un problema muscolare. Per non parlare poi di Trepat e Padin, che dalla seconda giornata hanno calcato pochissimo il campo. Certo va sottolineato come Stefanazzi e Lancioni, insieme a Maugeri e Puntoriere, non li stiano facendo rimpiangere, per numero di palle-gol costruite ed elevato livello di pericolosità. Nota lieta è inoltre il rientro di Saba (nella foto), concreta minaccia per ogni reparto difensivo. Tuttavia, il gol di Dalloro contro il Locri in avvio di ripresa resta l’ultimo segnato dalla Reggiomediterranea, che contro la blasonata Vigor dovrà tornare a far punti per poter risalire la classifica, ritrovando il cinismo e la cattiveria sotto porta, armi mostrate più volte in passato dai ragazzi di mister Misiti.