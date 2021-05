Reggina, l’elenco dei ”fine prestito”: tra addii e arrivederci

Tempo di bilanci di fine stagione, di valutazioni e di programmazione, ma anche di saluti. Con il termine dell’annata sportiva, (anche) in casa Reggina si avviano verso la scadenza anche i prestiti relativi ai calciatori giunti a Reggio Calabria a titolo temporaneo. Il numero di questi ultimi ammonta a undici, sette dei quali arrivati nella finestra del mercato invernale.

Spicca il nome di Folorunsho, tra i giocatori più incisivi di questo campionato con 6 reti (miglior marcatore amaranto insieme a Montalto) e un assist. Il talento italo-nigeriano, che detiene lo status di under, farà ritorno al Napoli in attesa di conoscere il proprio futuro dopo aver disputato una stagione ad alti livelli. Nonostante l’oggettiva difficoltà e le pochissime speranze a disposizione, gli amaranto proveranno comunque a trattare per il rinnovo del prestito. In elenco ci sono anche l’azzurrino Delprato e l’honduregno Rivas. Per quest’ultimo, la Reggina ha riservato il diritto di riscatto (che proverà ad esercitare), con il controriscatto da parte dell’Inter. Probabile che ci sarà anche un tentativo per un’eventuale rinnovo di Edera, fermatosi qualche settimana fa per via di un infortunio. Per molti, invece, con molta probabilità l’avventura in riva allo Stretto finisce qui.

Di seguito, i giocatori che torneranno nelle rispettivi club:

Plizzari (Milan), Dalle Mura (Fiorentina), Delprato (Atalanta), Chierico (Roma), Folorunsho (Napoli), Kingsley (Bologna), Rivas (Inter), Micovschi (Genoa), Okwonkwo (Bologna), Edera (Torino), Petrelli (Genoa).