Cittadella, la favola continua: è la prima semifinalista dei playoff di B

Il Cittadella può continuare a sognare. I granata, alla loro sesta partecipazione nei playoff-promozione del torneo cadetto, hanno vinto la prima gara dei playoff, eliminando il Brescia. La sfida è cominciata in ritardo rispetto al previsto, a causa di un guasto riguardante la Var (utilizzata a partire da oggi, sarà in vigore anche nel torneo cadetto per tutte le partite della prossima stagione).

I padroni di casa, ai quali sarebbe bastato anche un pareggio, hanno trovato la rete dell’1-0 al 40′: cross di Rosafio, e colpo di testa vincente di Proia. Il risultato non cambierà più, nella ripresa il Cittadella legittimerà il vantaggio andando vicino per due volte al raddoppio.

Si ferma invece la corsa del Brescia, qualificatosi ai playoff grazie ad uno strepitoso finale che aveva portato a quattro vittorie consecutive.