Serie D girone I: Cittanovese ko, la nuova classifica dopo i recuperi

Serie D girone I, oggi i recuperi di 16^ e 26^ giornata: bruttissimo ko per la Cittanovese, vittorie in trasferta per Troina e Rotonda.

Fattore campo annullato, nei recuperi in programma oggi. La Cittanovese è andata ko col Troina, impostosi con una rete di Ficarrotta nella prima frazione. Sconfitta casalinga anche per il Licata, battuto in rimonta dal Troina: gialloblù avanti in apertura, poi le due reti di Actis Goretta ed il guizzo di Adeyemo hanno regalato il colpaccio agli ospiti.

Di seguito, risultati e nuova classifica.

Recupero 16^ giornata

Cittanovese-Troina 0-1: 40′ Ficarrotta.

Recupero 26^ giornata

Licata-Rotonda 1-3: 13′ Frisenna (L), 45’+4 e 69′ rig. Actis Goretta (T), 95′ Adeyemo (T).

CLASSIFICA

Acr Messina 60

Fc Messina 56

Gelbison 54

San Luca 48

Acireale 45 *

Rotonda 42 *

Dattilo 39 *

Biancavilla (-1) 38

Licata 36 *

Troina 34

Santa Maria Cilento 34 *

Paternò 34

Cittanova 33

Castrovillari 31

Rende 30

Sant’Agata 29

Marina di Ragusa 23 *

Roccella 15