Serie B, classifica assist: vince Ciurria, secondo Mancosu

Il centrocampista del Pordenone, Patrick Ciurria, vince la speciale classifica degli assist di serie B: sono 11 per il fantasista dei friulani che precede, per un solo assist, il giocatore del Lecce Marco Mancosu al secondo posto. In terza posizione trittico composto da Baez (Cremonese), Bajrami (Empoli) e Coda (Lecce) con 8 assist. L’attaccante del Lecce, dunque, chiude la stagione regolare con numeri super: migliore bomber del torneo cadetto con 22 reti messe a segno e terzo nella classifica assist (8). Il migliore della Reggina è Nicola Bellomo che chiude il suo personale campionato con 5 assist.