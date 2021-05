Reggina-Baroni, settimana decisiva per il futuro del tecnico

Quaranta punti in ventisei gare, un’inversione di rotta salvifica, un’identità di squadra ritrovata ed un sogno play-off svanito soltanto a poche giornate dalla fine. Risultati molto importanti quelli conseguiti da Marco Baroni sulla panchina della Reggina, con i quali lo stesso tecnico fiorentino si presenterà al tavolo con il presidente Gallo per discutere del proprio futuro. E, a riguardo, i prossimi giorni saranno cruciali per quanto concerne la scelta finale delle parti, le quali decideranno se proseguire insieme anche nella prossima stagione o meno.

Entrambi hanno già espresso le proprie intenzioni, aprendo ad un rinnovo che sarebbe più che meritato e che premierebbe ulteriormente il grande lavoro svolto dall’allenatore toscano, il cui contratto, ricordiamo, scadrà il 30 giugno 2021. Un’eventuale conferma del tecnico permetterebbe agli amaranto di predisporre di una base ben solida sulla quale costruire (o meglio rivisitare) l’organico per la prossima stagione, dal momento in cui Baroni è riuscito a plasmare questa squadra a sua immagine e somiglianza, trasmettendole i propri ideali.

