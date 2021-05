Ex amaranto, due tecnici nel mirino della Virtus Entella

Il club ligure punta ad un pronto riscatto, tra i candidati per la panchina biancazzurra due allenatori che stanno facendo molto bene in Lega Pro.

Dopo la pessima stagione in serie cadetta, culminata con la retrocessione da ultima in classifica, la Virtus Entella si sta riorganizzando per tornare subito protagonista in Lega Pro. Difficile che i liguri ripartano da mister Volpe, promosso dalla Primavera alla prima squadra nel finale di torneo, al posto dell’esonerato Vivarini.

Secondo il Secolo XIX, i biancazzurri stanno pensando a due ex amaranto, protagonisti della Reggina degli anni d’oro come calciatori, nel ruolo di esterni.

“Ingoiato l’amaro boccone della discesa in Serie C- si legge su tuttomercatoweb.com- l’Entella si riorganizza in vista della prossima stagione che dovrà essere all’insegna del riscatto. Primo tassello l’allenatore. Stando a Il Secolo XIX, tra i nomi ci sarebbero anche quelli di Aimo Diana e Francesco Modesto che stanno facendo molto bene alla guida rispettivamente di Renate e Pro Vercelli, entrambe impegnate nei playoff di C”.