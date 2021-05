L’Agente di Rivas: “Ha richieste in A, la Reggina ha riscatto”

L’honduregno Rigoberto Rivas ha chiuso la sua seconda stagione con la maglia della Reggina collezionando 5 reti e 4 assist. Rendimento in crescendo per il giovane esterno amaranto, soprattutto con l’arrivo in panchina di Marco Baroni che è riuscito a trarre il massimo dalle prestazioni di Rivas. Ai microfoni di fcinter1908.it è intervenuto l’agente del calciatore, Filippo Pacini, che ha commentato la stagione del suo assistito e la situazione contrattuale, delineando anche qualche possibilità futura per il talento classe 1998.

La stagione di Rivas – “Ha segnato 5 gol nelle ultime 14 partite, tutti importanti, ha fatto 4 assist e prestazioni di livello. L’arrivo del nuovo allenatore (Marco Baroni, ndr) lo ha migliorato su alcuni aspetti sui quali era ancora un pochino indietro. Ha raggiunto una maturazione importante: l’anno a Terni è stato 7 mesi infortunato, l’anno scorso ha fatto molto bene contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C della Reggina” ha detto Filippo Pacini a Fcinter1908.it.

L’Inter e il futuro del calciatore – “Abbiamo ottimi rapporti con la società: loro tengono tutto sotto controllo, sanno benissimo la stagione che Rivas ha fatto. Non nego che ci sono state delle richieste dalla Serie A, da squadre di media classifica, e da altri campionati esteri: richieste ne abbiamo, poi ne parleremo con l’Inter quando ci chiameranno per fare il punto della situazione”.

La posizione della Reggina – “Al momento è tutto in stand by: la Reggina ha un riscatto da esercitare, con un controriscatto in favore dell’Inter. Il campionato di Serie B è finito ieri, stiamo aspettando un attimo anche per rispetto della Reggina. Oltretutto adesso Rivas andrà a giocare la Nations League con la Nazionale maggiore dell’Honduras, poi avrà l’Olimpiade a Tokyo con l’Under 23: impegni importanti, una bella vetrina per lui. Vedremo che sviluppi potranno esserci” ha detto ancora Pacini.

Fonte: Fcinter1908.it