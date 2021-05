Cittanova-Troina, Infantino: “Abbiamo creato tanto, non siamo riusciti a concretizzare”

Al termine della gara tra Cittanova e Troina (0-1), il tecnico dei giallorossi Pietro Infantino ha commentato così la sconfitta interna della sua squadra: “ Pensavo di festeggiare il mio compleanno in un modo diverso; i ragazzi hanno fatto di tutto per portare punti a casa. Il Troina ha creato solo quella punizione dai 30 metri, noi abbiamo creato tanto. Oggi dobbiamo fare un “mea culpa” sotto l’aspetto del nervosismo, dobbiamo avere la forza di guardare avanti, a testa alta, c’è un campionato da giocare, ci siamo innervositi, qualche mio giocatore esperto si è lasciato abbindolare dagli avversari e non va bene perché dobbiamo essere equilibrati. D’altro canto sto recuperando calciatori importanti, dispiace perché dentro l’area non siamo stati bravi a concretizzare le azioni, abbiamo perso la gara con un tiro in porta. Adesso dobbiamo recuperare energie dal punto di vista psico-fisico, domenica abbiamo un altro scontro diretto e mercoledì un’altra partita, con serenità affronteremo la settimana per preparare il derby nel migliore dei modi”

Prossimo turno – “L’esperienza mi dice di essere equilibrato nelle valutazioni, devo prendere il fraseggio di oggi che è stato positivo e migliorare la fase offensiva, affronteremo la gara nel modo giusto come abbiamo fatto oggi”

Mancanza di cinismo sotto porta – “Sicuramente quando sono entrati Felici e Viola, l’area si è riempita, ma dobbiamo migliorare nella concretizzazione, oggi poteva essere la partita della svolta del nostro campionato ma abbiamo steccato, ci sono altre partite dove troveremo il nostro riscatto”

Sei partite, sei finali – “E’ normale perché sono tutti scontri diretti, non dobbiamo perdere la serenità e la nostra idea di gioco, abbiamo le capacità di affrontare questi momenti con grande caparbietà e convinzione”

Celestino Casedonte