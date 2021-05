Le statistiche di Reggina-Frosinone: Folorunsho e Ciano propositivi, Novakovich spietato

Termina 0-4 il match del Granillo tra Reggina e Frosinone, con gli uomini di Grosso che portano a casa i tre punti grazie ad una prestazione maiuscola di Novakovich, autore di una tripletta e dell’assist per il goal del momentaneo 0-3 di Ciano. L’atto finale del campionato è decisamente amaro per Denis e compagni, ma la pesante sconfitta casalinga contro i ciociari non influenza l’ottima stagione disputata dagli amaranto.

Numeri di squadra – Nonostante l’impegno esterno su un campo difficile per il Frosinone, al Granillo non c’è stata storia. A discapito del risultato finale però, i numeri del match evidenziano un sostanziale equilibrio tra le due squadre in campo: una Reggina imprecisa e incapace di sfruttare al meglio le occasioni create e le palle inattive, come dimostrano le statistiche sui tiri fuori bersaglio (8) e sui calci d’angolo (8 contro i 3 battuti dai ciociari). Favorevole agli amaranto anche il dato sul possesso palla (59%), mentre sorride al Frosinone la statistica sui tiri effettuati (20 contro gli 11 dei padroni di casa).

Partita dei singoli – E’ Camillo Ciano il giocatore ad aver effettuato il maggior numero di conclusioni per il Frosinone: 6 volte di cui 2 nello specchio della porta. Tra le fila della Reggina invece è stato Michael Folorunsho a provarci con maggiore insistenza con 5 tiri. Nonostante sia stato protagonista di una una prestazione difensiva alquanto rivedibile, Christian Dalle Mura si è distinto per aver completato il maggior numero di passaggi, mentre Mirko Gori è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9).

Santo Romeo