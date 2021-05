Serie D, domani si recuperano due incontri: programma e arbitri

In programma mercoledì 12 maggio alle ore 16 due recuperi del Girone I di Serie D; disputati questi match, resteranno solamente tre gli incontri ancora da recuperare. Per la 16^ giornata (in programma lo scorso 6 febbraio) al “Morreale-Proto” sarà di scena la Cittanovese in un fondamentale scontro diretto per la salvezza con il Troina, sorpassato dagli uomini di Infantino proprio nell’ultimo turno; il match sarà diretto da Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. Per la 26^ giornata si recupera invece Licata-Rotonda: chi vince mette al sicuro la salvezza.

16^ giornata – Cittanovese-Troina: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Bruno Dattilo di Roma 1 – Mattia Bettani di Treviglio)

26^ giornata – Licata-Rotonda: Carlo Palumbo di Bari (Giulio Pancani di Roma 1 – Dario Giaretta di Bassano del Grappa)

Classifica

60 ACR Messina

56 FC Messina

54 Gelbison

48 San Luca

45 Acireale*

39 Dattilo*

39 Rotonda**

38 Biancavilla (-1)

36 Licata**

34 Paternò

34 Santa Maria del Cilento*

33 Cittanovese*

31 Castrovillari

31 Troina*

30 Rende

29 Città di Sant’Agata

23 Marina di Ragusa*

15 Roccella

*una partita in meno

**due partite in meno