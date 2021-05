Serie B, la TOP 11 della 38^ giornata

Nessun calciatore amaranto, nell’ultima top 11 di ReggioNelPallone. Non potrebbe essere altrimenti, vista l’imbarcata subita dalla Reggina ad opera del Frosinone.

Il modulo scelto, è il 4-2-3-1. In una giornata che non ha visto i portieri brillare particolarmente, tra i pali troviamo Berisha, autore di uno splendido intervento nella (inutile) vittoria della Spal sulla Cremonese, quando il punteggio era ancora di 0-0. Sugli esterni difensivi, Casasola della Salernitana (il suo gol ha chiuso i conti a Pescara) e Belli del Pisa (anche lui in gol, contro la Virtus Entella). In mezzo, Camporese del Pordenone e Mangraviti del Brescia: il primo ha dominato la scena nella gara salvezza col Cosenza, il secondo, oltre a sfoderare interventi imperiosi nelle retrovie, ha segnato la rete del definitivo 0-2 sul campo del Monza.

La diga mediana, passa da Haas dell’Empoli, tra i più brillanti nell’ultima vittoria della capolista ai danni del Lecce, e Di Tacchio, capitano coraggioso della splendida Salernitana. Sulla trequarti, gol e fantasia: a destra Canotto (doppietta all’Ascoli, per blindare i playoff del Chievo), Anderson della Salernitana (ingresso devastante all’Adriatico) e Ciurria del Pordenone (migliore in campo nel successo che ha decretato la salvezza dei friulani e la retrocessione del Cosenza). L’ennesimo gol del girone di ritorno, col quale ha sbloccato il fondamentale derby di Monza, vale ad Ayè il posto di unica punta. Come tecnico, meritatissima conferma per mister Castori.

LA TOP UNDICI DI REGGIONELPALLONE

4/2/3/1: Berisha (Spal); Casasola (Salernitana), Camporese (Pordenone), Mangraviti (Brescia), Belli (Pisa); Haas (Empoli), Di Tacchio (Salernitana); Canotto (Chievo), Anderson (Salernitana), Ciurria (Pordenone); Ayè (Brescia). Allenatore: Castori (Salernitana).