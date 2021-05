Serie B, i TOP della 38^ giornata

Salernitana in trionfo, per i granata solo applausi. Rimonta Brescia, il Pordenone limita i danni. Novakovich, pomeriggio da fenomeno.

TOP SQUADRE

1)Salernitana-Arriva l’apoteosi. Salerno è di nuovo in A, per merito di una squadra partita a fari spenti e con qualche mugugno, per poi centrare un trionfo tanto inatteso quanto meritato.

2)Brescia-La qualificata che non ti aspetti. Il ritorno in campo dopo la sosta ha portato quattro vittorie di fila, ai playoff i biancazzurri possono recitare il ruolo di guastafeste.

3)Pordenone-La sfida col Cosenza valeva un campionato, nel finale è arrivato l’urlo liberatorio. I neroverdi salvano il salvabile, attutendo il crollo del girone di ritorno.

TOP CALCIATORI

1)Andrè Anderson (Salernitana)-Considerato da molti un enorme talento inespresso, il brasiliano “spezza in due” la sfida di Pescara con un ingresso devastante. Salerno ringrazia, e vola in A.

2)Florian Ayè (Brescia)-Un’altra rete di un girone di ritorno pazzesco. Il guizzo di Monza vale oro quanto pesa, e spiana la strada verso la settima posizione.

3)Andrija Novakovich (Frosinone)-La Reggina era già in vacanza, ma la tripletta dello statunitense non può passare inosservata. Splendido il tiro a giro alla Del Piero, in occasione dello 0-2.

TOP ALLENATORI

1)Fabrizio Castori (Salernitana)-Batte il Covid e torna in panchina, giusto in tempo per godersi in prima persona il miracolo che lo vede assoluto protagonista. Standing ovation.

2)Pep Clotet (Brescia)-Insieme ai suoi ragazzi, è riuscito in un grande sprint. Il calendario ha dato una mano, ma il risultato ottenuto è comunque importante.

3)Maurizio Domizzi (Pordenone)-All’esordio da allenatore di prima squadra, centra il traguardo e salva il Pordenone da una retrocessione che ad un certo punto sembrava dietro l’angolo.

f.i.