Serie B, i FLOP della 38^ giornata

Cosenza, epilogo quasi scontato. Monza eterna incompiuta, la Reggina chiude malissimo.

FLOP SQUADRE

1)Cosenza. Ritorno in Lega Pro, per una squadra letteralmente sparita. Il resto lo ha fatto il club, che a gennaio, con la cessione di Baez, ha finito con l’indebolire una squadra già in difficoltà.

2)Monza. La serie A diretta sarebbe sfumata anche in caso di vittoria, ma nel derby col Brescia i brianzoli si sono confermati una eterna incompiuta di questa stagione regolare.

3)Reggina. D’accordo, quella col Frosinone era una partita senza storia, ma chiuderla in balia degli avversari è stato piacevole come un calcio sui denti. Batosta indolore, che però resta negli annali.

FLOP CALCIATORI

1)Giuseppe Bellusci (Monza)-Un giocatore della sua esperienza, non può lasciare la squadra in dieci dopo un’ora di gioco. Doppio giallo che spiana la strada al Brescia, e gli farà saltare anche la prima gara dei playoff.

2)Andrea Tiritiello (Cosenza)-Distratto in occasione del gol che porta in vantaggio il Pordenone, perde la testa pochi minuti dopo e si becca il rosso diretto per una gomitata in faccia a Bassoli.

3)Roberto Ogunseye (Cittadella)-Nella partita che avrebbe potuto dare ai suoi il sorpasso finale sul Venezia, spreca due occasioni d’oro e conferma il proprio momento-no.

FLOP ALLENATORI

1)Christian Brocchi (Monza)-La mancata serie A al momento è una bocciatura, ma ai playoff avrà comunque l’occasione di riscrivere completamente la storia.

2)Roberto Occhiuzzi (Cosenza)-In merito alla retrocessione è molto meno colpevole rispetto ad altri, ma riguardo il crollo finale ci ha messo del suo.

3)Eugenio Corini (Lecce)-Pugliesi in disarmo, la gara di Empoli non contava nulla ma ha comunque certificato il quarto ko nelle ultime sei giornate. Anche lui, può rifarsi ai playoff.

f.i.