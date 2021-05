Reggina, il saluto di Edera: “Vi porto nel cuore”

Uno splendido tiro al volo a certificare il secondo gol in maglia amaranto, prima che la sorte avversa lo costringesse ad abbandonare Lecce-Reggina dopo soli 14 minuti. Si è capito subito, che l’infortunio di Simone Edera era una cosa seria: il post su facebook del fratello Simone, ha confermato i timori precedenti la diagnosi. Rottura del tendine rotuleo, del crociato e del collaterale mediale, che tradotto significa lungo stop.

La speranza è quella di rivedere presto in campo il talento di proprietà del Toro, e chissà che ciò non possa avvenire nuovamente con la Reggina. Nel frattempo, il numero 20 ha voluto ringraziare quella che per circa quattro mesi è stata la sua città.

“Vi porto nel cuore. Grazie Reggio”, ha scritto Edera sui social, in un post che lo ritrae esultante subito dopo la rete del via del Mare. Per vedere il post “originale”, clicca sull’immagine sottostante.