Reggina, classifica marcatori: Folo e Montalto, una poltrona per due

Il Presidente Eugenio Guarascio ha inteso rilasciare delle dichiarazioni all’indomani della sconfitta del Cosenza a Pordenone, che ha sancito la retrocessione in Lega Pro dei rossoblu di Occhiuzzi dopo tre campionati in Serie...

La sfida conclusiva del campionato della Reggina, al “Granillo” contro il Frosinone, è entrata nella storia del torneo di Serie B in quanto prima partita diretta da una donna, Maria Marotta, della sezione arbitrale...

Dal finale da incubo allo striscione della Sud: le ”cinque verità” di Reggina-Frosinone secondo RNP. ✅FINALE DA INCUBO- Come peggio non si poteva. Al netto dei (grandi) meriti di squadra e di una cavalcata...

Dilettanti

In programma mercoledì 12 maggio alle ore 16 due recuperi del Girone I di Serie D; disputati questi match, resteranno solamente tre gli incontri ancora da recuperare. Per la 16^ giornata (in programma lo scorso 6 febbraio) al...