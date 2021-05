L’ultima di B: gioia Salernitana, sprofonda il Cosenza

Cala il sipario sulla stagione di Serie B: la Salernitana torna in A dopo 22 anni, fallito l’obiettivo play-off per la SPAL; niente play-out quest’anno: il Cosenza perde a Pordenone e torna in C. Fa il suo ritorno nella maggiore serie italiana la Salernitana, la squadra granata si è imposta sul già retrocesso Pescara per 3-0; in rete il solito Tutino, che si conferma il bomber dei campani a quota 14 reti. Finisce 1-1 il derby veneto tra Cittadella e Venezia; le due squadre, già saldamente in zona play-off, non si sono fatte male e hanno dato spazio a molte seconde linee. Chiude in bellezza l’Empoli, i neo-campioni hanno sconfitto il Lecce per 2-1, che si dovrà “accontentare” dell’accesso diretto alla semifinale dei play-off. Cade il Monza contro il Brescia, nonostante la vittoria della Salernitana condannasse i brianzoli alle semifinali dei play-off la squadra allenata da Brocchi non ottiene nessun punto contro l’altra compagine lombarda; vittoria importantissima per le rondinelle che acciuffano i play-off, rinati dall’arrivo di Clotet, sono la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno: ben 35 (insieme a Salernitana e Empoli). Conferma l’andamento in crescita il Frosinone, i ciociari ottengono la terza vittoria della gestione Grosso contro la Reggina; finale agrodolce per gli amaranto che chiudono male un grande girone di ritorno, in cui sono stati portati a casa ben 32 punti. Fallisce l’obiettivo play-off la SPAL, la compagine ferrarese, nonostante sia uscita vincitrice dallo scontro con la Cremonese, rimane fuori dalle prime 8 a causa degli scontri diretti a sfavore e un’ultima parte di campionato non all’altezza. Chiude con una vittoria anche il Vicenza, uscito vincente contro la Reggiana condannata alla Serie C, si conferma a metà classifica; male i granata che fanno ritorno nella terza divisione dopo un solo anno. Conclude con una sconfitta anche la Virtus Entella, caduta contro il Pisa per 3-2; girone di ritorno disastroso per i liguri che hanno ottenuto solo 6 punti. Conclude nel peggiore dei modi il Cosenza, con la sconfitta contro il Pordenone, i calabresi sono retrocessi in Serie C senza nemmeno poter passare dai play-off, a causa dei 9 punti di distanza dalla quint’ultima classificata. Chiude con una grande vittoria il Chievo Verona, che si prende l’ultimo posto disponibile per i play-off; i clivensi si sono imposti sull’Ascoli, che ottengono la prima sconfitta dopo una serie di 6 risultati utili consecutivi.

