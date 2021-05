Top di Reggina-Frosinone: Novakovich si prende la scena

Si conclude oggi, non nel miglior modo possibile, la stagione della Reggina. Difronte al Granillo in un assolato primo pomeriggio di maggio, si trovano Reggina e Frosinone, entrambe senza alcun obiettivo da rincorrere e quindi libere da pressioni. La gara termina con una sonora sconfitta per gli amaranto che subiscono ben 4 reti dalla formazione ciociara. Mattatore della match la punta statunitense Novakovich autore nell’ultima gara di campionato di una tripletta.

Andrija Novakovich si porta dunque a casa il pallone del match, riuscendo a realizzare la sua prima tripletta da quando è in Italia. Forse premiato oltremodo dalla difesa reggina, quest’oggi scesa in campo con poco mordente, ma tre gol che gli valgono la doppia cifra anche nella classifica marcatori finale di categoria. Particolarmente apprezzabile la seconda delle tre reti, con un bellissimo tiro a giro che trafigge l’incolpevole Nicolas.

Giuseppe Canale