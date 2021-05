Il campionato di B è pronto a mandare agli archivi la stagione regolare, quando ancora mancano quattro verdetti. Per fare compagnia all’Empoli, la Salernitana deve vincere contro il già retrocesso Pescara. In caso contrario, dovrà guardare al risultato di Monza-Brescia: i biancorossi, che in caso di arrivo a pari punti con la Salernitana sarebbero promossi grazie agli scontri diretti, devono comunque blindare il terzo posto. Anche i biancazzurri si giocano il tutto per tutto, in quanto, assieme a Chievo e Spal, sono in lizza per chiudere la griglia playoff. Brescia, Chievo e Spal: una di queste tre “big” dovrà rimandare il sogno alla prossima stagione.

In coda, spicca Pordenone-Cosenza, con i rossoblù che per andare ai playout sono costretti a vincere. Il Pordenone, di contro, ha a disposizione due risultati su tre. Per la Reggina, la possibilità di chiudere nella parte sinistra: per raggiungere l’obiettivo, basterà un pareggio.

SERIE B, 38^ GIORNATA (ore 14)

Chievo-Ascoli

Cittadella-Venezia

Empoli-Lecce

Monza-Brescia

Pescara-Salernitana

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Cosenza

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese

Vicenza-Reggiana

CLASSIFICA

Empoli 70 (promosso in A)

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

Chievo 53

Brescia 53

Spal 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47

Pisa 45

Vicenza 45

Ascoli 44

Pordenone 42

Cosenza 35

Reggiana 34 (retrocessa in Lega Pro)

Pescara 32 (retrocesso in Lega Pro)

Virtus Entella 23 (retrocessa in Lega Pro)