Reggina-Frosinone: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e Streaming

Alle 14 per la 38esima ed ultima giornata di serie B si affrontano Reggina e Frosinone. Gli amaranto tornano in campo dopo il pareggio al Via del Mare contro il Lecce, mentre i ciociari sono reduci dal pari interno con il Vicenza. Solamente 6 i precedenti ufficiali nella serie cadetta in Calabria fra le due compagini, con un solo pareggio, 5 vittorie per la Reggina e nessun successo per il Frosinone. Le due squadre, avendo di fatto raggiunto la salvezza aritmetica ed entrambe fuori dalla corsa Playoff, si apprestano a giocare gli ultimi 90’ minuti del loro campionato senza particolari pressioni e con relativa spensieratezza.

Probabile formazione Reggina – Considerando le assenze pesanti e la valenza del match, Baroni potrebbe approfittare dell’ultima gara stagionale per concedere minutaggio agli uomini meno utilizzati in questo campionato. Plizzari dovrebbe prendere il posto di Nicolas tra i pali, con Delprato, Cionek, Dalle Mura e Di Chiara a completare il reparto difensivo. Crimi affiancherà Crisetig a centrocampo, mentre Okwonkwo sostituirà l’infortunato Edera nel ruolo di esterno d’attacco. Folorunsho e Bellomo sulla trequarti alle spalle dell’esordiente Petrelli.

REGGINA (4-2-3-1): Plizzari; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Okwonkwo, Folorunsho, Bellomo; Petrelli. All. Baroni

Probabile formazione Frosinone- Mister Grosso che dovrà fare a meno di Ariaudo e Maiello, fermi ai box per infortunio, e dello squalificato Kastanos. Capuano, Szyminski e Brighenti saranno i tre centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Iacobucci, con Salvi e Zampano nel ruolo di esterni di centrocampo. Vitale parte favorito su Carraro per una maglia da titolare sulla mediana, affiancato da Rohden e Gori. Il tandem d’attacco Ciano-Parzyszek guiderà l’attacco del Frosinone, con Novakovich che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Capuano; Zampano, Gori, Vitale, Rohden, Salvi; Parzyszek, Ciano. All. Fabio Grosso.

Reggina-Frosinone pronostico – Reggina che parte favorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 1 quotato a 2.30 rispetto alla vittoria dei ciociari quotata 3.00. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3.10 Snai/ 3.20 SIsal). Interessante anche il segno GG a quota 2.10.

Reggina-Frosinone dove vederla in Tv o streaming – Fischio d'inizio alle ore 14 della gara tra Reggina e Frosinone. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

