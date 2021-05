Reggina-Frosinone, le pagelle amaranto: finale da incubo al ”Granillo”

Il Frosinone espugna il ”Granillo” nell’ultimo atto della stagione, schiantando la Reggina con un roboante 0-4. Di seguito, le pagelle di RNP:

Nicolas 6: chiudere con 4 reti subite è di certo un passivo assai pesante, anche se sui goal non ha grandi colpe. Reagisce e cerca di tenere in piedi la squadra fino all’ultimo, con parate a ripetizione ed interventi disperati, ma il Frosinone è troppo per lui….

Delprato 5: le prime due reti arrivano dalla sua fascia di competenza, dove subisce spesso e non riesce quasi mai ad alzare la testa

Cionek 5: la rete sfiorata nel primo tempo è il punto più alto della sua partita. Non riesce a dare compattezza alla difesa, con la quale sprofonda a cavallo tra la prima frazione e la ripresa…

Dalle Mura 4,5: pomeriggio da dimenticare per il giovane di proprietà della Fiorentina, il quale ha grosse responsabilità sulla maggior parte dei goal subiti. In altre occasioni aveva sorpreso in positivo, oggi non si può dire lo stesso…

Di Chiara 5: spinge poco, agisce meglio in fase di copertura dove riesce a sventare qualche ripartenza dei gialloblu, chiudendo le vie di passaggio. Dal 78′ Petrelli s.v.

Bianchi 5: ingabbiato dai centrocampisti ciociari, raramente entra nel vivo dell’azione. Dal 46′ Bellomo 6: entra e dà una scossa alla squadra, tentando in qualche modo di raddrizzare le sorti del match. E’ il faro degli amaranto, spazia su tutta la trequarti ed ha sempre la giocata pronta, ma non basta per evitare il tracollo…

Crisetig 5: non il miglior Crisetig della stagione. Meno brillante del solito, tra qualche intervento in ritardo e delle imprecisioni. Nonostante si sacrifici in mezzo al campo, fatica a creare e proporre dinnanzi ad un Frosinone ordinato. Dal 79′ Chierico s.v.

Rivas 5: si interscambia con Okwonkwo, ma non riesce a trovare la quadra né a destra né a sinistra. Non riesce mai a sfondare, è in giornata ‘no’

Folorunsho 5,5: nel primo tempo è colui il quale ci prova di più con almeno tre occasioni create. Qualche imprecisione di troppo, ma è tra i pochi a restare concentrato su ogni pallone e cercare varchi utili.

Okwonkwo 5,5: gara ‘pulita’, con pochissime sbavature e qualche asso in avanti rispetto al solito. Non riesce ad essere incisivo ma lavora bene su entrambe le fasce Dal 57′ Liotti 5: non riesce a spingere come ci si aspettava, soffre la spinta degli ospiti.

Montalto 5: non era al top della condizione e si è visto. Non riesce a creare occasioni e lo si intravede malapena nei radar del reparto offensivo. Dal 46′ Denis 5,5: ci prova subito di testa e tenta di dare la carica alla squadra da leader qual è, cercando spunti per rendere meno amara la sconfitta del ”Granillo”

Baroni 5: difesa perennemente in sofferenza, centrocampo privo di sostanza, attacco inconcludente. La sua squadra stecca all’ultima giornata, rovinandosi il finale di stagione tra le mura amiche. Un epilogo di campionato amaro, nonostante il bilancio della sua stagione sia comunque positivo, visto l’ampio raggiungimento dell’obiettivo finale.