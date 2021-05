Reggina-Frosinone, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Ultima di campionato allo stadio Granillo. Secondo i quotidiani oggi in edicola, mister Baroni confermerà il 4-2-3-1. Dalla trequarti in su, le certezze si chiamano Bellomo e Folorunsho. Secondo la Gazzetta del Sud il ruolo di punta centrale potrebbe spettare a Petrelli, mentre Corriere dello Sport e TuttoSport ipotizzano il recupero di Rivas come esterno sinistro offensivo.

In difesa “cinque su cinque” per Nicolas e Di Chiara, lo stesso dicasi per Crimi a centrocampo.

REGGINA-FROSINONE, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-3-1-2: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folorunsho, Okwonkwo; Petrelli.

REGGINA-FROSINONE, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-3-2-1: Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Bellomo, Folorunsho, Okwonkwo; Denis.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Dalle Mura, Loiacono, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Bellomo, Folorunsho, Okwonkwo; Denis.

REGGINA-FROSINONE,PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Loiacono, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Okwonkwo.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Cionek, Loiacono, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Denis.