La storia di Reggina-Frosinone: sinfonia amaranto, solo un pari per i giallazzurri

E’ targata Emiliano Bonazzoli, l’ultima vittoria casalinga della Reggina sul Frosinone. La sfida, torna a distanza di oltre 10 anni. In riva allo Stretto, amaranto e giallazzurri si sono sfidati per due volte in C2, per due volte in C1 e per due volte in B, per un totale di sei precedenti.

Per i calabresi un dominio quasi assoluto, dal momento che le vittorie sono ben cinque. L’unico pareggio ciociaro nel 1988, quando Piero Armenise salvò in extremis la Reggina di Scala in un Comunale letteralmente gremito, trovando il pari all’88’.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE C 74-75, 4^ giornata di ritorno (2/3/1975)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Castellini, Poppi (Palcologo), Scoppa, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Tripodi, Pianca, Magara, Campagna, Tivelli. Allenatore: Regalia.

Marcatori: Pianca, Tivelli.

SERIE C2 GIRONE D 83-84, 4^ giornata di ritorno (15/4/1984)

Reggina-Frosinone 1-0

Reggina: Giordano, De Giovanni, Lauri, Mondello, Caciti, Saviano, Marescalco, Moccia (Re), Spinella, Sciannimanico, Lauri. Allenatore: Tobia.

Marcatore: 67′ Saviano.

SERIE C2 GIRONE D 85-86, 5^ giornata di ritorno (23/2/1986)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Tarocco, Cracchiolo, Costaggiu (Geria), Figliomeni, Bellaspica, Macrì, Crucitti, Raggi, Perfetto, Amato, Spinella. Allenatore: Caramanno.

Marcatore: 3′ e 14′ Spinella (R), 65′ Sapio (F).

SERIE C1 GIRONE B 87-88, 5^ giornata di ritorno (28/2/1988)

Reggina-Frosinone 1-1

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti, Guerra (Capasso), Catanese, Raggi (Caramel), Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatore: 60′ Berardi (F), 88′ Armenise (R).

SERIE B 2009-2010, 5^ giornata di ritorno (28/2/2010)

Reggina-Frosinone 1-0

Reggina: Marino, Adejo, Lanzaro, Costa (Valdez), Vigiani, Carmona, Gia.Tedesco, Missiroli, Rizzato, Brienza (Cascione), Cacia (Barillà).. Allenatore: Breda.

Marcatore: 1′ Brienza.

SERIE B 2010-2011, 8^ giornata di ritorno (1/3/2011)

Reggina-Frosinone 2-1

Reggina: Puggioni; Adejo, Giosa, Acerbi, Colombo, De Rose (Costa), Tedesco, Rizzo (Castiglia), Rizzato, A.Viola (Barillà), Bonazzoli.

Marcatori: 14′ Viola (R), 45′ rig. Cariello (F), 62′ Bonazzoli (R).