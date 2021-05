Flop di Reggina-Frosinone: amaranto già in clima vacanziero

Reggina-Frosinone è una gara che non ha nulla da chiedere per entrambe le squadre se non quella di salutare i rispettivi tifosi e dare appuntamento alla prossima stagione.

Purtroppo la Reggina non riesce nell’intento di accomiatarsi nel migliore dei modi dai propri tifosi, disputando una prestazione disastrosa, specie sotto l’aspetto difensivo, e che alla fine la vedranno soccombere con ben quattro reti al passivo.

Tutta la squadra non riesce ad esprimere una prestazione degna per un finale di torneo che era stato scoppiettante. Di certo la rimonta che la squadra ha dovuto affrontare dall’avvento di mister Baroni e la matematica esclusione dai playoff della scorsa giornata hanno inciso nel blackout amaranto di questo pomeriggio. La squadra è apparsa svuotata e senza i necessari stimoli necessari per disputare una prestazione all’altezza.

Appuntamento alla prossima stagione, di sicuro rivitalizzati e pronti a dare battaglia.

Giuseppe Canale