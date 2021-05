Eccellenza, Sambiase-Soriano 2-1: il tabellino del match, tre gli espulsi

Il Sambiase batte 2 a 1 il Soriano nella gara valida per il torneo di Eccellenza, in una partita tesissima e abbastanza nervosa (a fine gara, infatti, il taccuino dei cattivi conterà cinque ammoniti e ben tre espulsi). Questo il tabellino del match:

Sambiase-Soriano 2-1

SAMBIASE: Iozzi; Alfano(11′ st De Fazio), Chiodo, De Nisi, Miceli, Gaudio (42′ st Vitale), Martino (35′ pt Giampà), Trentinella; Bernardi, Mandarano, Colosimo (19′ st Fioretti). A disp. Lamberti, Marrella, Talarico, Mascaro, Mirabelli. All. Fanello.

SORIANO: Stillitano; Romeo, Macrì (38′ st Bardari), Cristiano; Mangano, Percopo, Greco (39′ st Armignacca), Bellia, Traorè (45′ st Prestanicola) Figliomeni (25′ st Criniti), Dezai (31′ st Filardo). A disp. Nania, Gambino, Romagnino, Saccà. All. Fanello

ARBITRO: Giuseppe Falvo di Catanzaro (assistenti Paolo Crimi di Locri e Valerio Giuseppe De Leo di Reggio Calabria)

MARCATORI: 21′ pt Bernardi (SA), 10′ st Dezai (SO), 45′ st Trentinella (SA)

NOTE: Stillitano para rigore a Gaudio. Ammoniti: Stillitano (SO), Figliomeni (SO), Greco (SO), Romeo (SO), Bardari (SO). Espulsi: Bernardi (SA) per doppia ammonizione, Bellia (SO) e Cristiano (SO) per proteste.