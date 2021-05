Eccellenza, classifica marcatori: comanda Angotti, Russo affianca Umbaca

Quarta rete in cinque gare per il bomber dello Scalea, al secondo posto sale Nicola Russo della Vigor

Ancora un gol a freddo, che innesca la seconda vittoria di fila dello Scalea, stavolta in quel di Locri: il quarto sigillo personale di Attilio Angotti lo proietta al comando solitario della classifica dei marcatori, premiandolo per la continuità. Al secondo posto Nicola Russo aggancia Umbaca a quota tre; seconda firma sul tabellino dei marcatori per Bernardi del Sambiase e Zurlo del Sersale.

Classifica marcatori

4 reti: Angotti (Scalea, 1 rig.).

3 reti: Umbaca (Sambiase, 2 rig.), Nic. Russo (Vigor Lamezia, 1 rig.).

2 reti: Martinez (Locri), Gatto (Palmese), Padin (Reggiomediterranea, 1 rig.), Bernardi (Sambiase), Ant. Russo, Zurlo (Sersale), Santaguida (Soriano).

1 rete: Dodaro (1 rig.), Lomartire, Zampaglione (Locri), Sapone (Palmese), Dalloro, Puntoriere, Semenzin, Stefanazzi (Reggiomediterranea), Fioretti, Trentinella, Verso, Vitale (Sambiase), Pizzoleo, Richella (Scalea), Nesticò (Sersale), Dezai (Soriano), G. Foderaro, Haberkon, Vitolo, Zuppardo (Vigor Lamezia).