Ultimo turno del campionato di serie B. Al Granillo si affrontano Reggina e Frosinone, gara che in termini di classifica ha poco da dire per entrambe. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida Reggina e Frosinone.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-FROSINONE* – DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina; DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina – oppure

<—CLICCA SUL PALLONE

REGGINA- FROSINONE 0-4 FINALE (28′ Novakovich, 38′ Novakovich, 75′ Ciano, 77′ Novakovich)

FINALE AL GRANILLO. IL Frosinone vince con il poker

77′ POKER FROSINONE! Ancora Novakovich. L’attaccante statunitense scappa via a Dalle Mura, Nicolas in uscita si oppone in prima battuta ma non può nulla sulla respinta.

75′ TERZO GOL FROSINONE! Novakovich (che poco prima aveva sfiorato la tripletta), serve assist per Ciano che anticipa Dalle Mura e cala il tris.

67′ Reggina che alza la pressione, senza riuscire a trovare la via della rete

59′ Denis di testa, palla di un soffio fuori!

59′ Bellomo ci prova, dribbling secco e sinistro parato da Iacobucci

57′ Esce Okwonkwo, dentro Liotti

48′ Crisetig da fuori area, palla svirgolata

46′ Due novità nella Reggina, Bellomo e Denis per Montalto e Bianchi

FINE PRIMO TEMPO

Il secondo gol del Frosinone arriva nel momento migliore della Reggina che poco prima era andata vicino al pareggio con Folorunsho

38’RADDOPPIO DI NOVAKOVICH! Splendida rete dell’attaccante statunitense che con un destro a giro sul secondo palo batte Nicolas

34′ Cionek sfiora il pari! Sul cross

Azione confusa in area amaranto quella che ha portato al gol di Frosinone: prima Nicolas superlativo, poi altre due occasioni sventate dalla difesa della Reggina, poi ancora Nicolas a dire di No a Ciano, infine il cross per l’incornata vincente di Novakovich al quarto tentativo degli ospiti

27′ GOL FROSINONE! Novakovich porta avanti gli ospiti, al terzo tentativo. Prima un Super Nicolas a dire di no con un doppio intervento spettacolare, poi sugli sviluppi dell’azione il calciatore frusinate insacca di testa

20′ Reggina vicina al gol con Folorunsho che incrocia bene il destro, palla che accarezza il palo e termina fuori

14′ Lungo il cross di Okwonkwo che si perde sul secondo palo, pochissime emozioni al Granillo

10′ Primi dieci minuti scialbi al Granillo, nessun tiro in porta e ritmi molto bassi

1′ Iniziata la sfida del Granillo

Entrano in campo le squadre anticipate dal primo arbitro donna della storia della serie B, Maria Marotta

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Orji; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Bezzon, Chierico, Crimi, Rechichi, Bellomo, Denis, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Frosinone (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano; Zampano, Carraro, Boloca, Gori, Brignola; Ciano, Novakovich. A disposizione: Marcianò, Bardi, Barooni, Rohden, Millico, Iemmello, Tribuzzi, Luciani, Brighenti, M. Vitale, Parzyszek, L. Vitale. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Ciro Carbone di Napoli e Francesca Di Monte di Chieti). IV ufficiale: Marco Guida di Torre Annunziata.

PRE PARTITA

Alle 14 per la 38esima ed ultima giornata di serie B si affrontano Reggina e Frosinone. Gli amaranto tornano in campo dopo il pareggio al Via del Mare contro il Lecce, mentre i ciociari sono reduci dal pari interno con il Vicenza. Solamente 6 i precedenti ufficiali nella serie cadetta in Calabria fra le due compagini, con un solo pareggio, 5 vittorie per la Reggina e nessun successo per il Frosinone. Le due squadre, avendo di fatto raggiunto la salvezza aritmetica ed entrambe fuori dalla corsa Playoff, si apprestano a giocare gli ultimi 90’ minuti del loro campionato senza particolari pressioni e con relativa spensieratezza.

L’arbitro del Match – Storica prima volta per la serie B. Maria Marotta dirigerà Reggina-Frosinone: è la prima donna ad arbitrare un match di B.

Per leggere la storia di Reggina-Frosinone clicca QUI