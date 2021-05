Serie D, il Rende sorride nell’anticipo, oggi il resto del 28° turno

Una rete di Palma contro il Troina porta i biancorossi a -1 dalla salvezza; in programma oggi il derby Cittanovese-Roccella, San Luca in Sicilia

Torna il campionato di Serie D dopo i tanti recuperi di queste settimane, e lo fa con l’anticipo della 28^ giornata che ha visto la fondamentale vittoria del Rende nello scontro salvezza con il Troina. La compagine cosentina si è imposta per 1-0 grazie al gol di Palma alla mezz’ora del primo tempo, portandosi a -1 proprio dai siciliani.

Con questo successo il Rende aggancia la Cittanovese, impegnata oggi nel derby con il Roccella, e il Castrovillari, di scena ad Acireale; anche il San Luca è impegnato in Sicilia, in casa del Città di Sant’Agata.

SERIE D GIRONE I – 28^ giornata

Acireale-Castrovillari

Biancavilla-Paternò

Cittanovese-Roccella

Città di Sant’Agata-San Luca

Licata-Gelbison

ACR Messina-Santa Maria del Cilento

Rende-Troina 1-0 sabato

Rotonda-FC Messina

Classifica

59 ACR Messina

55 FC Messina

53 Gelbison

47 San Luca

44 Acireale*

39 Dattilo

38 Biancavilla (-1)

38 Rotonda**

35 Licata**

33 Santa Maria del Cilento*

31 Paternò

31 Troina

30 Castrovillari

30 Cittanovese*

30 Rende***

28 Città di Sant’Agata

23 Marina di Ragusa

15 Roccella

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più