Serie D, al Cittanova il derby contro il Roccella: punti pesanti in chiave salvezza

Termina 2 a 1 la sfida tra Cittanova e Roccella, valevole per la 28^ giornata di serie D girone I. La squadra di casa rimonta l’iniziale svantaggio, conquistando punti pesanti in chiave salvezza. Il risultato cambia dopo 3’ minuti con gli ospiti che passano in vantaggio. Grande giocata di Suraci sull’out di sinistra, assist perfetto per Samake che non sbaglia e porta avanti gli amaranto. L’ottimo avvio degli ospiti prosegue, con il Roccella che si rende ancora pericoloso con la coppia mobile d’attacco Samake e Masawoud. Al 15’ arriva la reazione dei padroni di casa con l’ex Reggina Alessio Viola abile nel colpire di testa un pallone non semplice ma l’estremo difensore avversario – autore di una gran partita – interviene con un miracolo e smanaccia la palla in calcio d’angolo da pochi metri. Il pareggio del Cittanova arriva con lo stesso Viola che sfrutta l’assist su piazzato di Crucitti e di testa anticipa tutti battendo il portiere del Roccella.

Al rientro dall’intervallo il Cittanova alza il ritmo, alla ricerca del raddoppio che arriva al 13’ con il neo entrato Giorgio, che dopo due minuti dal suo ingresso trova il gol. Mischia in area del Roccella e Giorgio con freddezza batte Planaj da pochi metri. Gara viva e ricca di emozioni, il portiere del Roccella è ancora strepitoso quando nega a Crucitti la gioia del gol personale, poi nel finale sono gli amaranto che sfiorano il pareggio con Falzetta che su azione d’angolo colpisce la traversa.

Vittoria sofferta ma fondamentale per il Cittanova, che muove la classifica salendo a 33 punti in attesa del recupero con il Troina di mercoledì. Il Roccella nonostante l’ultimo posto in classifica ha dimostrato orgoglio e coraggio.

Celestino Casedonte