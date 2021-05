Reggina-Frosinone, la sfida speciale della famiglia Baroni

Reggina-Frosinone non sarà quel tipo di sfida dell’ultima giornata che potrà decidere una stagione. Amaranto e gialloblu hanno già raggiunto l’aritmetica salvezza e detto addio al treno play-off, ma tenteranno ugualmente di regalare spettacolo nel pomeriggio del ”Granillo”, che al netto dell’esito finale della gara si preannuncia speciale.

A renderla tale, sarà la sfida in famiglia dei ‘Baroni’: papà Marco, tecnico della Reggina, contro il figlio Riccardo, calciatore dei ciociari. Classe 1998, il difensore del Frosinone è da poco tornato a disposizione di Grosso dopo aver subito un’operazione al crociato nel mese di ottobre, la quale lo aveva tenuto fuori per diversi mesi. Sfida d’andata compresa.

Nessuna presenza finora in questo campionato, qualche giorno addietro la convocazione e la prima panchina della stagione: e chi sa se domani Grosso gli concederà, anche solo per qualche minuto, l’emozionante opportunità di scendere in campo contro la squadra del padre…