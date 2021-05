Reggina-Frosinone, la probabile formazione gialloblu: due dubbi per Grosso

Ultimo atto del campionato per il Frosinone di Fabio Grosso, che chiuderà la propria regular season al ”Granillo” contro la Reggina. Salvezza raggiunta in anticipo per la squadra ciociara, il cui undici iniziale potrebbe subire dei cambiamenti per la trasferta calabrese. Grosso potrebbe concedere dello spazio a chi ha giocato di meno, ma dovrà fare i conti con le assenze dello squalificato Kastanos e degli infortunati Maiello, Ariaudo, Curado e D’Elia.

In porta potrebbe toccare a Iacobucci (al posto di Bardi), mentre in difesa avanzano le quotazioni del trio Brighenti-Szyminski-Capuano. In mezzo al campo spazio a Rohden, Gori ed uno tra Vitale e Carraro (con il primo leggermente in vantaggio sul secondo), sugli esterni non dovrebbero mancare Salvi (a destra) e Zampano (a sinistra). In avanti, Parzyszek si gioca una maglia da titolare con Novakovich per affiancare Camillo Ciano.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOBLU

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, M.Vitale, Gori, Zampano; Ciano, Parzyszek. All. Grosso

BALLOTTAGGI: Vitale-Carraro 55-45%, Parzyszek-Novakovich 55-45%

INDISPONIBILI: Maiello, Ariaudo, Curado, D’Elia

SQUALIFICATI: Kastanos

Si ringrazia per la collaborazione il collega Francesco Cenci di TuttoFrosinone.com