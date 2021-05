Reggina-Frosinone, la probabile formazione amaranto: profumo di esordi all’ultima giornata

Ultimo atto della stagione. Nella giornata di domani, la Reggina chiuderà l’edizione 2020/21 del campionato di Serie B tra le mura amiche del ”Granillo” contro il Frosinone di Fabio Grosso. Nonostante la valenza della sfida, gli amaranto di mister Baroni ci tengono a chiudere il campionato con una vittoria, la quale comunque non apporterà cambiamenti sostanziali alla classifica.

Cambiamenti in vista per quanto concerne l’undici che scenderà in campo dal 1′, con il tecnico amaranto che probabilmente concederà spazio a chi nel corso della stagione ne ha trovato di meno. Tra conferme e possibili esordi, Baroni potrebbe dunque sorprendere anche nelle scelte iniziali.

Tra i pali si registra il possibile ritorno di Plizzari, con Cionek e Dalle Mura (al posto dello squalificato Stavropoulos) al centro della difesa e Delprato e Di Chiara sulle fasce. In cabina di regia dovrebbe toccare nuovamente a Crimi, mentre la sorpresa potrebbe essere il giovane Chierico, in ballottaggio con Crisetig (favorito). Sulla trequarti spazio a Folorunsho, il quale dovrebbe avere ai suoi lati Okwonkwo e Bellomo. In avanti, possibile chance dal 1′ per Petrelli, con Denis in corsa per una maglia da titolare.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Plizzari; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Okwonkwo, Folorunsho, Bellomo; Petrelli. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Plizzari-Nicolas 51-49%, Crisetig-Chierico 55-45%, Petrelli-Denis 51-49%

INDISPONIBILI: Faty, Kingsley, Situm, Micovschi, Ménez

SQUALIFICATI: Stavropoulos

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto

a.c.