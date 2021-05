Eccellenza, sconfitta di misura per la Reggiomed contro il Sersale: decide il goal di Zurlo

Finisce 0-1 la gara tra Reggiomediterranea e Sersale, con i padroni di casa che collezionano la seconda sconfitta consecutiva. Ko di misura per i ragazzi di mister Misiti, che al Longhi-Bovetto provano ad indirizzare il match dalla loro parte sin dalle battute iniziali, con Lancioni che tenta subito di servire Stefanazzi in profondità con un filtrante, prontamente disinnescato dall’estremo difensore del Sersale Parrottino, attento a sventare la potenziale occasione da rete. La squadra ospite reagisce e prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria con l’attaccante Russo, che per ben due volte impensierisce Marino: prima con un’ insidiosa punizione dai 20 metri e successivamente, al 13′, con un potente sinistro al volo che si stampa contro il palo. Sostituzioni forzate per entrambi gli allenatori alla mezz’ora del primo tempo: dentro Caliò per Scalise tra le file del Sersale, mentre mister Misiti è costretto a sostituire l’infortunato Cordova, inserendo Wojcik al suo posto. Il finale di primo tempo è tutto di marca Reggiomediterranea, con i padroni di casa che provano a smuovere lo 0-0 iniziale, ma Parrottino è abile a neutralizzare Stefanazzi prima e Wojcik poi, con il difensore polacco che manca l’appuntamento con il goal sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella seconda frazione parte subito forte la Reggiomediterranea, con Maugeri che al 48′ prova ad impensierire timidamente la retroguardia giallorossa, con un tiro potente ma impreciso che finisce alto sopra la traversa. Al 62′, però, è il Sersale a mettere a segno il goal che vale la vittoria e quindi i tre punti: ottima iniziativa di Russo che premia con un preciso lancio l’eccellente taglio sul filo del fuorigioco di Zurlo, il quale a tu per tu con Marino non sbaglia e regala il vantaggio alla sua squadra. Misiti prova a cambiare l’impostazione tattica della squadra e inserisce Ramacciotti e Semenzin (costretto ad abbandonare il campo dopo 10 minuti per infortunio) al posto di Maugeri e Lopez, mentre Saladino sostituisce Platì e Russo con Alfieri e Arena. Nel tentativo di recuperare lo svantaggio, la Reggiomediterranea prova ad alzare il proprio baricentro e i ritmi del gioco, con il Sersale che si limita a difendere e a ripartire in contropiede per tentare di salvaguardare la vittoria. Nei minuti di recupero i reggini sferrano l’assalto nel tentativo di agguantare il pareggio, sfiorato da Lancioni che a pochi passi dalla linea di porta non riesce a trovare la deviazione vincente sul potente tiro di Ramacciotti, che si spegne sul fondo.

Seconda sconfitta per 0-1 per la Reggiomediterranea, mentre il Sersale porta a casa tre punti fondamentali e consolida il primo posto in classifica.

Santo Romeo