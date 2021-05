Eccellenza, 5^ giornata: reggine tutte sconfitte, il Sersale resta primo

Il quinto turno del mini campionato di Eccellenza allunga in maniera forse decisiva la classifica, in vista degli ultimi 180′. Tutte sconfitte tra le mura amiche le squadre reggine: la Reggiomediterranea spreca un’infinità di palle-gol contro il Sersale, capitolando per la rete di Zurlo all’ora di gioco; il Locri cade contro lo Scalea, a segno con Angotti e Richella, Dodaro dal dischetto riapre la sfida ma alla squadra di Caridi non riesce la rimonta; Palmese stesa già nel primo tempo dalla Vigor Lamezia, in gol con Russo su rigore e Zuppardo. Trentinella segna al 92′ e il Sambiase esulta in extremis contro un Soriano ultimo in classifica ma per nulla arrendevole, capace di impattare con Dezai l’iniziale vantaggio lametino di Bernardi.

ECCELLENZA – 5^ giornata

Locri-Scalea 1-2

Palmese-Vigor Lamezia 0-2

Reggiomediterranea-Sersale 0-1

Sambiase-Soriano 2-1

Classifica

11 Sersale

10 Vigor Lamezia

9 Sambiase

8 Scalea

7 Reggiomediterranea

5 Locri

4 Palmese

0 Soriano

Prossimo turno – 6^ giornata

Sambiase-Palmese

Sersale-Locri

Soriano-Scalea

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea