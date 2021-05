Cittanova, Infantino: “Ci siamo allenati in 12, i ragazzi hanno fatto grandi cose”

Al termine della gara tra Cittanova e Roccella (2 a 1), il tecnico dei giallorossi Pietro Infantino ha commentato così il successo della sua squadra nel derby: “Voglio dedicare questa vittoria a mia madre, nel giorno della sua festa, non c’è più ed importante ricordarla per me. La squadra si è espressa bene, il Roccella non ha mai regalato niente a nessuno, soltanto con l’FC Messina aveva preso tre gol, le altre partite ha giocato alla grande con tutti. Devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto grandi cose, siamo arrivati ad allenarci in 12; oggi abbiamo subito il primo caldo a livello fisico ma ci hanno messo il cuore”.

Giorgio protagonista dalla panchina – “ Ha caratteristiche importanti. Sappiamo la motivazione che ha Giorgio e veniva da un periodo di inattività molto lungo, il ragazzo ha dato tutto in venti minuti e sono stato costretto anche a cambiarlo, sapevo che oggi poteva essere una gara sofferta con una squadra che non ha pensieri di fare risultato. Conosco bene il campionato, dobbiamo continuare a lottare”.

Recupero con il Troina – “Partita importante, stiamo recuperando tanti giocatori, la partita di oggi è il trampolino di lancio per questa fine del campionato, voglio vedere nei miei ragazzi il cuore e la motivazione che ho visto oggi in campo”

Celestino Casedonte