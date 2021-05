Serie B, la TOP 11 della 37^ giornata

Per la quarta settimana consecutiva, troviamo un calciatore amaranto nella formazione ideale di RNP.

Nel 3-5-2 “disegnato” per l’occasione, il primo della lista è Di Gregorio, autore di due grandissimi interventi nel secondo tempo di Cosenza-Monza. Terzetto difensivo composto da Brosco dell’Ascoli (impeccabile la sua prova col Cittadella) e dalla coppia Gyomber-Bogdan, che ha annullato l’attacco dell’Empoli aiutando la Salernitana ad ottenere una vittoria pesantissima (il croato è anche andato a segno).

Ad animare il centrocampo, Buchel dell’Ascoli e Valzania della Cremonese, anch’essi in rete. Insieme ai due centrocampisti-goleador, la quantità e la qualità di Crimi, uomo-ovunque di Lecce-Reggina. Il quinto di destra è Strefezza, il cui gol, a Reggio Emilia, ha consentito alla Spal di credere ancora nei playoff. Come quinto di sinistra troviamo un altro marcatore del penultimo turno, ovvero Di Gaudio, autore della rete che ha scacciato gli incubi del Chievo in casa della Virtus Entella.

In avanti, Balotelli (ingresso decisivo a Cosenza) ed il mattatore di Brescia-Pisa, ovvero Ayè (tripletta per lui). In panchina Fabrizio Castori, condottiero della Salernitana dei miracoli: con l’augurio che in panchina ci torni davvero, e che il Covid diventi definitivamente solo un brutto ricordo e nulla più.

LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

3-5-2: Di Gregorio (Monza); Brosco (Ascoli), Gyomber (Salernitana), Bogdan (Salernitana); Strefezza (Spal), Buchel (Ascoli), Crimi (Reggina), Valzania (Cremonese), Di Gaudio (Chievo); Balotelli (Monza), Ayé (Brescia). Allenatore: Castori (Salernitana).

f.i.