Serie B, i TOP della 37^ giornata

La Salernitana sta per compiere un miracolo, l’Ascoli l’ha già compiuto. Risveglio Monza. Mancosu, cuore e talento.

TOP SQUADRE

1)Salernitana-Una città che comincia a far festa, una squadra ad un passo dal miracolo. Battuto anche l’Empoli, per la serie A basterà vincere col già retrocesso Pescara.

2)Ascoli-Missione compiuta. Sedici punti nelle ultime sei partite (!), portano i bianconeri a centrare la salvezza diretta con 90′ di anticipo.

3)Monza-Risveglio improvviso. Forse non servirà per la promozione diretta, ma fare i playoff da terza in classifica potrebbe essere un vantaggio non da poco.

TOP CALCIATORI

1) Marco Mancosu (Lecce)-La sua lotta al tumore ha commosso tutti. Torna titolare regalando giocate di qualità, vedi l’assist che regala a Stepinski il pareggio.

2)Mario Balotelli (Monza)-Così come a Salerno, anche a Cosenza ha cambiato il volto della partita. Prima il gol che sblocca il risultato a 17′ dalla fine, poi l’assist vincente.

2)Luka Bogdan (Salernitana)-Un gol per la storia. Il suo blitz nell’area empolese, consente ai granata di sbloccare il risultato e di poter gestire la ripresa.

TOP ALLENATORI

1)Fabrizio Castori (Salernitana)-Il Covid lo ha costretto a saltare anche la gara con l’Empoli, ma resta sempre lui l’anima di una Salernitana vicinissima all’impresa.

2)Andrea Sottil (Ascoli)-Da queste parti non sarà certo il più amato degli ex, ma con l’Ascoli ha compiuto un capolavoro, considerando la situazione che aveva ereditato.

3)Pep Clotet (Brescia)-Tre vittorie di fila, 10 gol segnati. Il rientro dalla sosta ha visto i suoi tornare in zona playoff, anche se per completare l’opera servirà il colpaccio a Monza.

f.i.