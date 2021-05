Serie B, i FLOP della 37^ giornata

Ultime News

Sono 9 i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 37a giornata della Serie BKT, tutti per un turno. Salteranno la sfida di lunedì tra Reggina e Frosinone il difensore amaranto Stavropoulos ed il centrocampista...

Per la quarta settimana consecutiva, troviamo un calciatore amaranto nella formazione ideale di RNP. Nel 3-5-2 “disegnato” per l’occasione, il primo della lista è Di Gregorio, autore di due grandissimi...

La penultima giornata di Serie B ha sancito altri due verdetti: matematica la retrocessione di Pescara e Reggiana; sfuma il sogno play-off per la Reggina e la promozione diretta per il Lecce. Vede la Serie A la Salernitana, la...

Termina 2-2 il match tra Lecce e Reggina. Una prima frazione emozionante e giocata a ritmi elevatissimi quella del “Via del Mare”, con gli amaranto che passano subito in vantaggio con il goal di Edera. Il Lecce non si perde...

Storica prima volta per la serie B. La gara di lunedì tra Reggina e Frosinone sarà arbitrata da Maria Marotta. Al fischietto campano, via twitter, gli auguri di buon lavoro del presidente Balata. L’Aia Can B ha comunicato le...