Reggina, classifica assist-man: Bellomo rinforza la leadership

Un invito stupendo dopo soli sei minuti di gioco, col quale ha sorpreso l’intera difesa leccese e messo sui piedi di Edera la palla dello 0-1. Al via del Mare di Lecce, Nicola Bellomo ha centrato il quinto passaggio vincente della propria stagione. Nessun assist da segnalare invece, in occasione del 2-2, in quanto Montalto ha messo dentro dopo il tiro di Okwonkwo respinto da Gabriel.

Tornando a Bellomo, il numero 10 resta al comando della speciale classifica riguardante gli assist-man, ed allunga il vantaggio su Rivas e Di Chiara, entrambi secondi. In totale, salgono a ventinove gli assist vincenti della Reggina.

REGGINA, 2020/2021, CLASSIFICA ASSIST-MAN



5: Nicola Bellomo.

3: Rigoberto Rivas, Gianluca Di Chiara.

2: Daniele Liotti, Ivan Lakicevic, Nicolò Bianchi, Jeremy Menez, Lorenzo Crisetig.

1: German Denis, Simone Edera, Thiago Cionek, Enrico Delprato, Francesco De Rose, Nikola Vasic, Michael Folorunsho, Adriano Montalto.