Le statistiche di Lecce-Reggina: Coda e Liotti i più pericolosi

Termina 2-2 il match tra Lecce e Reggina. Una prima frazione emozionante e giocata a ritmi elevatissimi quella del “Via del Mare”, con gli amaranto che passano subito in vantaggio con il goal di Edera. Il Lecce non si perde d’animo e approfitta di due disattenzioni della retroguardia amaranto per ribaltare il punteggio con Stepinski, autore di una doppietta. Nonostante la rimonta subita e gli infortuni di Edera e Rivas, la Reggina riesce a reagire, trovando al minuto ’27 il goal che vale il 2-2 con Montalto.

NUMERI DI SQUADRA – Statistiche sul possesso palla (56%) e sui tiri in porta effettuati (10 contro i 6 della Reggina) che sorridono ai salentini, ma a conti fatti è la formazione amaranto ad uscire dal campo con maggior rammarico, considerando il maggior numero occasioni da goal create (4), su tutte il rigore in movimento fallito da Bellomo nel primo tempo. Favorevole alla Reggina anche il dato sui calci d’angolo (6-5).

PARTITA DEI SINGOLI – Pur non essendo riuscito a trovare la via del goal, è Massimo Coda il giocatore tra le fila del Lecce ad aver effettuato il maggior numero di tiri (9, di cui 4 verso la porta), mentre per la Reggina è stato Daniele Liotti a provarci con maggiore insistenza con 4 conclusioni. Relativamente alla statistica sui passaggi, è Fabio Lucioni il più preciso con 70 passaggi completati, mentre Orji Okwonkwo è stato il giocatore ad aver vinto il maggior numero di contrasti (8).

Santo Romeo