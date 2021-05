La Reggina riprende le fatiche: lunedì l’ultimo atto del campionato

Ultima serie di allenamenti pre-partita. Dopo il pari di Lecce, la Reggina ha fatto ritorno in riva allo Stretto dove oggi ha ripreso le fatiche in vista dell’ultima gara di campionato. Lunedì 10 maggio a Reggio Calabria arriva il Frosinone e gli amaranto hanno già iniziato a preparare la sfida contro i ciociari (fissata per le ore 14). Di seguito, il report dell’allenamento emesso dal club calabrese:

All’indomani della trasferta di Lecce la squadra ha sostenuto una seduta di scarico, utile a recuperare le energie in vista dell’ultimo impegno di campionato contro il Frosinone. Chi non ha preso parte alla gara di ieri, invece, ha effettuato esercizi atletici e una serie di partitelle a tema a campo ridotto.

Domani mattina è prevista la rifinitura.