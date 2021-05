Dallo spettacolo del Via del Mare agli applausi per gli amaranto: le ”cinque verità” di Lecce-Reggina

Dallo spettacolo del Via del Mare agli applausi per gli amaranto: le ”cinque verità” di Lecce-Reggina secondo RNP.

✅SPETTACOLO AL ‘VIA DEL MARE’- Sarebbe dovuta essere una gara emozionante vista la posta in palio per entrambe le squadre. E così è stata. Previsioni rispettate al ”Via del Mare”, dove Lecce e Reggina hanno regalato spettacolo conducendo la gara a giri elevati, con ritmo ed intensità, propensione offensiva e qualità, botte e risposte, capovolgimenti di fronte e palle goal create. Un 2-2 per certi versi ‘bugiardo’, per una gara in cui non ci si è mica annoiati…

✅180” DA INCUBO- L’uscita di Edera in barella, la rete del pari (prima) e quella del sorpasso (poi) a firma di Stepinski. Tutto in centottanta secondi. Tre minuti da incubo per la Reggina di Baroni al Via del Mare, dove la situazione di vantaggio si è capovolta in un batter d’occhio, a ridosso del primo infortunio di giornata, costringendo gli amaranto ad inseguire un Lecce spietato…

✅(ANCHE) UN PO’ SFORTUNATI… Edera e Rivas nel primo tempo, Montalto nella ripresa. Alla squadra di Baroni, al netto della grande prova offerta, non è mancata un pizzico di sfortuna nel pomeriggio in terra pugliese. Dai suddetti giocatori persi in corso d’opera per infortunio (gli ennesimi della stagione) alle clamorose occasioni da goal fallite da Bellomo e Ménez: questa volta, la Dea Bendata ha girato le spalle agli amaranto…

✅MANCOSU, IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO… L’annuncio dell’operazione per via del tumore alla vigilia, una grande prestazione il giorno della gara. La reazione di Marco Mancosu è la testimonianza di quanto sia forte il suo amore per il calcio, il suo assist pennellato per la rete del pari di Stepinski la rappresentazione di ciò. Lecce ed il panorama calcistico gli ha riservato una vicinanza encomiabile, lui l’ha ripagata come meglio sa fare, in campo, giocando a calcio…

✅A TESTA ALTISSIMA- Il rammarico per il mancato accesso ai play-off è grande, ma gli applausi che vanno attribuiti a questa squadra lo superano di gran lunga. La Reggina termina il campionato a testa alta, anzi altissima, per ciò che ha dimostrato e per il percorso di crescita vistosi nell’arco della stagione. Questa squadra ha un’anima e lo ha ribadito, con una base ben solida da cui ripartire la prossima stagione….