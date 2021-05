Serie B, risultati e classifica a 90′ dal termine: Salerno l”A” vede da vicino…

La Salernitana vince anche contro l’Empoli, espugnando il campo del gia’ retrocesso Pescara i granata sarebbero in A. Lecce-Reggina, un pari che non serve a nessuno. Anche LA Reggiana torna in Lega Pro. Capolavoro Ascoli, e’ salvezza con un turno d’anticipo.

SERIE B, 37^ GIORNATA

Ascoli-Cittadella 2-0

Brescia-Pisa 4-3

Cosenza-Monza 0-3

Cremonese-Pescara 3-0

Frosinone-Vicenza 1-1

Lecce-Reggina 2-2

Reggiana-Spal 1-2

Venezia-Pordenone 0-0

Virtus Entella-Chievo 1-3

CLASSIFICA

Empoli 70 (promosso in A)

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

Chievo 53

Brescia 53

Spal 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47

Pisa 45

Vicenza 45

Ascoli 44

Pordenone 42

Cosenza 35

Reggiana 34 (retrocessa in Lega Pro)

Pescara 32 (retrocesso in Lega Pro)

Virtus Entella 23 (retrocessa in Lega Pro)

PROSSIMO TURNO (10 maggio ore 14:00)

Chievo-Ascoli

Cittadella-Venezia

Empoli-Lecce

Monza-Brescia

Pescara-Salernitana

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Cosenza

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese

Vicenza-Reggiana