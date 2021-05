Lecce-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv o streaming

Alle 14 per la 37esima giornata di serie B si affrontano Lecce e Reggina. Gli amaranto sono reduci dai due pareggi consecutivi contro Cremonese e Ascoli, mentre i salentini sono stati sconfitti dal Monza nell’ultimo turno di campionato. Sono 24 i precedenti tra Lecce e Reggina al “Via del Mare”, con un bilancio nettamente favorevole per i giallorossi: 15 vittorie per il Lecce, 7 pareggi e solamente 2 vittorie per gli amaranto. Bivio cruciale per entrambe le squadre, a caccia di punti pesanti in ottica promozione diretta e Playoff.

Probabile formazione Lecce – Assenze pesanti per Corini, che contro la Reggina dovrà fare a meno di Calderoni, Pettinari e Adjapong, fermi ai box per infortunio. 4-3-1-2 come modulo di riferimento per il mister del Lecce, con il ritorno di Meccariello che dovrebbe tornare titolare al centro della difesa in coppia con l’ex amaranto Lucioni. Maggio e Gallo sulle corsie laterali, con Majer, Hjulmand e Nikolov a comporre il terzetto di centrocampo. In attacco spazio al duo Coda-Rodriguez, mentre sulla trequarti Henderson parte favorito su capitan Mancosu.

LECCE (4-3-1-2) – Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Nikolov; Henderson; Rodriguez, Coda. All. Corini

Probabile formazione Reggina – Cattive notizie per la Reggina in vista della sfida del “Via del Mare”: oltre agli infortunati Micovschi, Situm e Kingsley, mister Baroni dovrà fare i conti con le squalifiche di Folorunsho e Di Chiara. Nicolas confermato tra i pali, con Cionek e Stavropoulos al centro della difesa. Lakicevic favorito su Delprato per la corsia di destra, mentre Liotti sostituirà Di Chiara sulla fascia opposta. Crisetig in cabina di regia, con Crimi in vantaggio su Bianchi per completare il centrocampo. Sarà ancora una volta Montalto a guidare l’attacco amaranto, con Rivas, Bellomo ed Edera (in ballottaggio con Menez) che agiranno alle sue spalle. Possibile alternativa per Baroni anche il 4-4-2 con l’avanzamento di Rivas a supporto di Montalto.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Liotti; Crisetig, Crimi; Edera, Bellomo, Rivas, Montalto. All. Baroni

Lecce-Reggina, pronostico – Reggina di mister Baroni che parte nettamente sfavorita secondo Snai con il segno 2 quotato a 5.50 rispetto alla vittoria dei salentini quotata 1.65. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, mentre il segno X è quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,50 Sisal/quota 3.65 Snai). Interessante anche il segno GG a quota 1.77 (Sisal).

Lecce-Reggina dove vederla in Tv o streaming – Calcio d’inizio alle ore 14:00 della gara tra Lecce e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

