LIVE! Lecce-Reggina su RNP:

Penultima giornata della stagione regolare di serie B. Al Via del Mare in campo Lecce e Reggina. Gli uomini di Corini si giocano le ultime speranze di promozione diretta contro la formazione di Baroni. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Lecce e Reggina.

LECCE-REGGINA

PRE PARTITA

Al Via del Mare fischio d’inizio alle 14: per la 37esima giornata di serie B si affrontano Lecce e Reggina. Gli amaranto sono reduci dai due pareggi consecutivi contro Cremonese e Ascoli, mentre i salentini sono stati sconfitti dal Monza nell’ultimo turno di campionato. Sono 24 i precedenti tra Lecce e Reggina al “Via del Mare”, con un bilancio nettamente favorevole per i giallorossi: 15 vittorie per il Lecce, 7 pareggi e solamente 2 vittorie per gli amaranto. In Lecce-Reggina si affrontano le due seconde forze nella Serie BKT 2020/21 nel girone di ritorno: 31 punti per entrambe, dietro solo all’Empoli che ne ha ottenuti 32. Marco Baroni ex di giornata: da giocatore ha vestito la casacca del Lecce dal 1987 al 1989 con 68 presenze e 5 reti in Serie A. Terza sfida tecnica ufficiale tra Eugenio Corini e Marco Baroni, con bilancio in assoluto equilibrio: una vittoria per ciascuno, sempre per 1-0.

Squalificati e diffidati – Due giocatori squalificati entrambi nella Reggina: Di Chiara e Folorunsho (Reggina). I diffidati sono: Calderoni, Coda, Henderson, Rodriguez (Lecce); Del Prato, Rivas, Rossi, Stavropoulos (Reggina)

Probabile formazione Lecce – Corini schiera tutte le sue armi in attacco perchè la vittoria è troppo importante, Mancosu dietro le punte Rodriguez e Coda. Questa la probabile del Lecce

Probabile formazione Reggina – Assenze pesanti per Baroni e scelte quasi forzate anche se fino all’ultimo non è da escludere il cambio di modulo.Leggi qui la probabile formazione della Reggina

La storia di Lecce- Reggina – Amaranto che non vincono in Salento da 24 anni, precedenti nettamente a favore dei leccesi. Leggi qui la storia del match tra Lecce e Reggina con tutti i prcedenti