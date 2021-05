Lecce-Reggina, Baroni: “Orgoglioso di questi ragazzi, per il rinnovo c’è tempo”

Al termine del match pareggiato dalla Reggina 2 a 2 a Lecce, il tecnico amaranto Marco Baroni ha commentato così la gara e la stagione dei suoi:

“Questa squadra è andata anche oltre se stessa probabilmente, oggi purtroppo abbiamo sbagliato qualcosina sui gol subito. Loro hanno qualità, noi abbiamo costruito tante occasioni ed è stato un peccato. Questa squadra ha saputo entusiasmare e questo mi fa piacere perchè è la prima cosa che una squadra deve fare. Peccato, ma dobbiamo chiudere con una vittoria nella prossima partita.

La stagione dal suo arrivo – “Questa squadra ha costruito qualcosa di importante, c’è rammarico perché non siamo riusciti a fare quel passo in più e siamo rimasti ad un “pelino”, Reggio ha fame, voglia di calcio, passione, questa squadra ha saputo dare alla gente le emozioni ed è questo la cosa più importante. Mattoncino dopo mattoncino, la squadra ha saputo costruirsi l’opportunità di giocarsela con tutti, senza quasi mai demeritare”.

Il suo futuro – “C’è tempo per pensare al rinnovo, io sono venuto qui con la voglia di mettermi in gioco. Dovremo fare la valutazione di quanto è stato fatto, ma c’è tempo io voglio chiudere il campionato con una vittoria” ha detto Baroni in conferenza.