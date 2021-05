Lecce-Reggina 2-2, il tabellino del match: Edera e Montalto per gli amaranto

Ultime News

Al termine del match contro la Reggina, terminato 2-2, il tecnico del Lecce Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di calciolecce.it: Partita amara – “Un...

Spettacolare match al “Via del Mare” per un 2-2 che taglia le gambe alla Reggina, aritmeticamente fuori dalla corsa playoff. Primo tempo dai ritmi estremi, seguito da una ripresa infiammatasi nel finale. Amaranto...

Reggina

La Salernitana vince anche contro l’Empoli, espugnando il campo del gia’ retrocesso Pescara i granata sarebbero in A. Lecce-Reggina, un pari che non serve a nessuno. Anche LA Reggiana torna in Lega Pro. Capolavoro...